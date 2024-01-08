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    Мощный пожар на Дальневосточном, огонь охватил 4000 кв. м

    1997
    17 комментариев

    Сильный пожар тушат в Невском районе Петербурга. Чёрный столб дыма виден издалека.

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    Как сообщает городское ГУ МЧС, 8 января в 00:00 поступил вызов на Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Это территория промзоны в тупике Дальневосточного, ближе к КАД. В здании по указанному адресу, по данным «Яндекса», расположены разные промышленные организации, а также автосервис, магазин автозапчастей, кафе.

    Фото: читательница «Фонтанки» Маргарита
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    По сведениям МЧС, горит металлический ангар размером 70 на 80 метров. Огонь охватил 320 квадратных метров. На место выехали пять пожарных машин, работают 22 человека. В 00:40 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1БИС, в 00:57 — номер 2.

    «Загорелся склад на Большевиков, 64, и огонь распространяется дальше», — пишет читательница Маргарита.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.

    UPD: В 1:12 в ГУ МЧС сообщили: «По уточненной информации, площадь пожара — 4 000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств».

    Фото: читательница «Фонтанки» Маргарита

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