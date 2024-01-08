Мощный пожар на Дальневосточном, огонь охватил 4000 кв. м

Сильный пожар тушат в Невском районе Петербурга. Чёрный столб дыма виден издалека.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 8 января в 00:00 поступил вызов на Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Это территория промзоны в тупике Дальневосточного, ближе к КАД. В здании по указанному адресу, по данным «Яндекса», расположены разные промышленные организации, а также автосервис, магазин автозапчастей, кафе.
По сведениям МЧС, горит металлический ангар размером 70 на 80 метров. Огонь охватил 320 квадратных метров. На место выехали пять пожарных машин, работают 22 человека. В 00:40 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1БИС, в 00:57 — номер 2.
«Загорелся склад на Большевиков, 64, и огонь распространяется дальше», — пишет читательница Маргарита.
«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
UPD: В 1:12 в ГУ МЧС сообщили: «По уточненной информации, площадь пожара — 4 000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств».