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    МЧС сообщило, что пожар на Дальневосточном проспекте локализован

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    МЧС опубликовало кадры тушения пожара в ангарах на Дальневосточном проспекте. Видео появилось в телеграм-канале ведомства 8 января.


    По сообщению ведомства, в 2 часа ночи пожар локализован. Привлечено от МЧС 10 единиц техники и 43 человека личного состава.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Напомним, информация о возгорании по адресу Дальневосточный, 79 поступила в полночь. Огонь быстро распространился и охватил 4 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

    В здании по указанному адресу, по данным «Яндекса», расположены разные промышленные организации, а также автосервис, магазин автозапчастей, кафе.

    UPD: МЧС сообщило от отказе дополнительным номерам, которые присваивало пожару до этого. По уточненной информации, в ангаре из 8 секций горели 5 — на площади 2 тысячи квадратных метров.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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