Поезд Деда Мороза в Петербурге посмотрели 55 тысяч человек

В Петербурге передвижную резиденцию Деда Мороза посетили 55 тысяч человек. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ОЖД
С 31 декабря по 7 января поезд проехал по городам Северо-Запада по маршруту Петрозаводск - Оленегорск - Апатиты - Костомукша - Хелюля - Псков - Дно - Великий Новгород - Новый Петергоф. За восемь дней программу на Октябрьской магистрали увидели более 78,6 тысячи человек. Больше всего — в Петербурге (26,5 тысячи человек в первый день и 28,5 тысячи во второй), в также в Великом Новгороде (более 7 тысяч человек) и в Апатитах (более 5 тысяч человек).
«Дед Мороз и Снегурочка с нами попрощались, но обещали вернуться через год!» - отмечают в Октябрьской железной дороге.
Дальше поезд поедет на Северную железную дорогу. После завершения путешествия Дед Мороз вернется в Великий Устюг, а сам зимний состав отправится на стоянку в Карелию. Желающие смогут посетить его экспозицию на платформе «Морозная» (станция «Хелюля»).