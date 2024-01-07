    Сейчас

    -19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Поезд Деда Мороза в Петербурге посмотрели 55 тысяч человек

    1564
    10 комментариев

    В Петербурге передвижную резиденцию Деда Мороза посетили 55 тысяч человек. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ОЖД

    ПоделитьсяПоделиться

    С 31 декабря по 7 января поезд проехал по городам Северо-Запада по маршруту Петрозаводск - Оленегорск - Апатиты - Костомукша - Хелюля - Псков - Дно - Великий Новгород - Новый Петергоф. За восемь дней программу на Октябрьской магистрали увидели более 78,6 тысячи человек. Больше всего — в Петербурге (26,5 тысячи человек в первый день и 28,5 тысячи во второй), в также в Великом Новгороде (более 7 тысяч человек) и в Апатитах (более 5 тысяч человек).

    СПб-Главный🚂

    «Дед Мороз и Снегурочка с нами попрощались, но обещали вернуться через год!» - отмечают в Октябрьской железной дороге.

    ПоделитьсяПоделиться

    Дальше поезд поедет на Северную железную дорогу. После завершения путешествия Дед Мороз вернется в Великий Устюг, а сам зимний состав отправится на стоянку в Карелию. Желающие смогут посетить его экспозицию на платформе «Морозная» (станция «Хелюля»).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поезд Деда МорозаДед МорозРЖДОЖД
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close