Теперь точно к нам. Смотрите, как красив Поезд Деда Мороза на рассвете

Утром 6 января некоторых петербуржцев разбудили необычные звуки — паровозные гудки. Мимо жилых домов на юге города проехал Поезд Деда Мороза. Его видели и вчера, когда он шёл мимо, проездом. Сегодня же он сделал праздничную остановку.



читатель «Фонтанки»

Около 10:30 состав сняла на видео читательница «Фонтанки» Мари на проспекте Народного Ополчения, между станциями Дачное и Ульянка. Он ехал в Новый Петергоф, где будет стоять два дня. По Петербургу его вели настоящие паровозы, а прибытие сопровождалось паровозными гудками.



Дети и взрослые могут встретиться с Дедом Морозом и его сказочными помощниками на привокзальной площади. Как уже анонсировала «Фонтанка» в новогодней афише, на станции Новый Петергоф поезд будет находиться 6 января до 20:30, 7 января программа начнется в 10:00, а закончится в 17:00. Юные гости смогут посетить вагон №7, где находится передвижная резиденция Деда Мороза, пройдут сказочный квест и лично познакомятся с новогодним волшебником из Великого Устюга. В этом сезоне состав пополнился новым вагоном «Кукольный театр», где показывают 45-минутные представления со сказочными героями.



«В состав передвижной резиденции Деда Мороза кроме его приемной входят вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, где можно попробовать блюда кухни северных народов, и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы. В нем же можно отправить письмо Деду Морозу», — сообщает администрация Петербурга.

