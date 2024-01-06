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    Теперь точно к нам. Смотрите, как красив Поезд Деда Мороза на рассвете

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    Утром 6 января некоторых петербуржцев разбудили необычные звуки — паровозные гудки. Мимо жилых домов на юге города проехал Поезд Деда Мороза. Его видели и вчера, когда он шёл мимо, проездом. Сегодня же он сделал праздничную остановку.

    читатель «Фонтанки»

    Около 10:30 состав сняла на видео читательница «Фонтанки» Мари на проспекте Народного Ополчения, между станциями Дачное и Ульянка. Он ехал в Новый Петергоф, где будет стоять два дня. По Петербургу его вели настоящие паровозы, а прибытие сопровождалось паровозными гудками.

    Дети и взрослые могут встретиться с Дедом Морозом и его сказочными помощниками на привокзальной площади. Как уже анонсировала «Фонтанка» в новогодней афише, на станции Новый Петергоф поезд будет находиться 6 января до 20:30, 7 января программа начнется в 10:00, а закончится в 17:00. Юные гости смогут посетить вагон №7, где находится передвижная резиденция Деда Мороза, пройдут сказочный квест и лично познакомятся с новогодним волшебником из Великого Устюга. В этом сезоне состав пополнился новым вагоном «Кукольный театр», где показывают 45-минутные представления со сказочными героями.

    «В состав передвижной резиденции Деда Мороза кроме его приемной входят вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, где можно попробовать блюда кухни северных народов, и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы. В нем же можно отправить письмо Деду Морозу», — сообщает администрация Петербурга.

    В составе поезда — 20 вагонов. Он отправился в путешествие 11 ноября 2023 года и закончит его 13 января 2024 года. Маршрут проложен через 70 с лишним российских городов России — из Великого Устюга через Русский Север, Урал и Сибирь, по БАМу до Тынды и обратно. Это 32 тысячи километров и 64 дня пути. Проект организовали ОАО РЖД и правительство Вологодской области.

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