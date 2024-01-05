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    Гудит, горит, дымит. Поезд Деда Мороза без остановок проехал Петербург

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    17 комментариев

    Жители Петербурга могли наблюдать за сказкой на колёсах: через город и пока без остановок проехал новогодний поезд Деда Мороза. Было громко.

    читатель «Фонтанки»

    Поздним вечером 4 января вагоны считали жители высоток с видом на железную дорогу в Красногвардейском районе. Состав промчал громко и сверкая подсветкой, его появление совпало с фейерверком, который запускали во дворах.

    «РЖД навела суету», — оценил зрелище автор одного из видео.

    В прошлом году ведомый паровозом состав из 19 вагонов «прокрался так», что разбудил окрестности.

    Как и год назад, в Петербурге поезд Деда Мороза ждут 6 января. Перед этим он заедет в Псков и Великий Новгород.

    В соцсетях тем временем объявили конкурс для тех, кто успел запечатлеть проезд через Петербург. https://t.me/dedmoroztrain «Кто встретит поезд, тому в течение года гарантирована удача в делах», — обещают петербуржцам.

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