Гудит, горит, дымит. Поезд Деда Мороза без остановок проехал Петербург

Жители Петербурга могли наблюдать за сказкой на колёсах: через город и пока без остановок проехал новогодний поезд Деда Мороза. Было громко.
читатель «Фонтанки»
Поздним вечером 4 января вагоны считали жители высоток с видом на железную дорогу в Красногвардейском районе. Состав промчал громко и сверкая подсветкой, его появление совпало с фейерверком, который запускали во дворах.
«РЖД навела суету», — оценил зрелище автор одного из видео.
В прошлом году ведомый паровозом состав из 19 вагонов «прокрался так», что разбудил окрестности.
Как и год назад, в Петербурге поезд Деда Мороза ждут 6 января. Перед этим он заедет в Псков и Великий Новгород.
В соцсетях тем временем объявили конкурс для тех, кто успел запечатлеть проезд через Петербург. https://t.me/dedmoroztrain «Кто встретит поезд, тому в течение года гарантирована удача в делах», — обещают петербуржцам.