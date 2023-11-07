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    Поезд Деда Мороза приедет в Петербург к Рождеству и привезёт новое развлечение

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    С 11 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в двухмесячное железнодорожное путешествие по городам страны. В Петербург он прибудет к Рождеству и, как обещают, с обновлённой праздничной программой.

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    Маршрут передвижной резиденции Деда Мороза 7 ноября раскрыли в РЖД. За 64 дня она посетит более 80 городов. Путешествие стартует в субботу, через два дня первая остановка — Лабытнаги. В Москве новогоднего волшебника будут встречать 27 декабря, в Петербурге — 6 января. На следующий день запланирована остановка на станции Новый Петергоф.

    Фото: сайт ОАО РЖД
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    В составе резиденции: приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Праздничная программа с участием артистов и аниматоров на вокзалах или привокзальных площадях начинается за 20 минут для прибытия поезда. В части городов по заранее приобретённым билетам будет предусмотрена возможность посетить передвижную резиденцию или кукольный театр — новинку этого сезона.

    Продавать билеты на представления до 6 декабря уже начали на сайте РЖД. Сказочный поезд — это совместный проект компании и правительства Вологодской области. Впервые праздничное железнодорожное путешествие Деда Мороза по стране состоялось в 2021 году. В Петербурге его встречали на Витебском вокзале.

    Фото: сайт ОАО РЖД

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