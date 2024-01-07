Последний шанс помахать ручкой Деду Морозу: где и во сколько снимать «прибытие поезда» в Петербурге

Поезд Деда Мороза проведет в Петербурге еще пару часов и в 17:00 покинет город. Дальше он держит путь в Рыбинск, Ярославль, Кострому и Иваново. А завершится тур Деда Мороза 13 января. У петербуржцев еще есть возможность полюбоваться сказочным шоу и на месте стоянки, и в пути. Показываем вам, как это выглядит.
Поезд Деда Мороза и читатели «Фонтанки»
Поезд прибыл на вокзал в Новом Петергофе вчера утром, а в 20:30 отправился со станции. Сегодня он приехал в Новый Петергоф в 10:00 и в 17:00 поедет дальше, на Русский Север. В городе его можно будет увидеть на следующих станциях:
- Стрельна — в 17:55;
- Лигово — в 18:05;
- Броневая — в 18:20;
- Волковская — в 18:35.
А если вы пропустите поезд, то ищите на улицах города Деда Мороза в санях.
Петро-Славянка