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    Последний шанс помахать ручкой Деду Морозу: где и во сколько снимать «прибытие поезда» в Петербурге

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    Поезд Деда Мороза проведет в Петербурге еще пару часов и в 17:00 покинет город. Дальше он держит путь в Рыбинск, Ярославль, Кострому и Иваново. А завершится тур Деда Мороза 13 января. У петербуржцев еще есть возможность полюбоваться сказочным шоу и на месте стоянки, и в пути. Показываем вам, как это выглядит.

    Поезд Деда Мороза и читатели «Фонтанки»

    Поезд прибыл на вокзал в Новом Петергофе вчера утром, а в 20:30 отправился со станции. Сегодня он приехал в Новый Петергоф в 10:00 и в 17:00 поедет дальше, на Русский Север. В городе его можно будет увидеть на следующих станциях:

    • Стрельна — в 17:55;
    • Лигово — в 18:05;
    • Броневая — в 18:20;
    • Волковская — в 18:35.

    А если вы пропустите поезд, то ищите на улицах города Деда Мороза в санях.

    Петро-Славянка

    Петербург | Юг

    Фото: Поезд Деда Мороза

    В составе поезда — 20 вагонов. Он отправился в путешествие 11 ноября 2023 года и закончит его 13 января 2024 года. Маршрут проложен через 70 с лишним российских городов России — из Великого Устюга через Русский Север, Урал и Сибирь, по БАМу до Тынды и обратно. Это 32 тысячи километров и 64 дня пути. Проект организовали ОАО РЖД и правительство Вологодской области.

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    Комментарии 11

    Гость07 Янв 2024 в 15:00
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