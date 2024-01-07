В Петербурге родители доверили лечение младенца знакомому врачу — и чуть не погубили

В Петербурге родители младенца, который мучался от рвоты, решили обратиться за помощью к знакомому врачу, но вместо выздоровления ребенку стало хуже. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, 5 января родители месячного ребенка попросили знакомую терапевта-невролога помочь вылечить малыша. Женщина, которая получила высшее медицинское образование в Узбекистане, сделала ребенку инъекцию из нескольких препаратов. Предположительно, после укола состояние ребенка резко ухудшилось.

После этого родители решили обратиться за профессиональной помощью. Ребенка доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него отравление противоаллергенными средствами. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.