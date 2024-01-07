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    В Петербурге родители доверили лечение младенца знакомому врачу — и чуть не погубили

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    В Петербурге родители младенца, который мучался от рвоты, решили обратиться за помощью к знакомому врачу, но вместо выздоровления ребенку стало хуже. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, 5 января родители месячного ребенка попросили знакомую терапевта-невролога помочь вылечить малыша. Женщина, которая получила высшее медицинское образование в Узбекистане, сделала ребенку инъекцию из нескольких препаратов. Предположительно, после укола состояние ребенка резко ухудшилось.

    После этого родители решили обратиться за профессиональной помощью. Ребенка доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него отравление противоаллергенными средствами. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

    На днях еще один ребенок, как уже писала «Фонтанка», попал в реанимацию, съев антигистаминные таблетки.

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