«Скоро вернутся к своим близким». Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов в Белгородской области

Восемь человек из 68 раненых при обстрелах Белгородской области переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом 7 января сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Среди этих восьми пострадавших четверо взрослых и четверо детей. Они получают лечение в больницах Москвы.
«Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают», — отметил губернатор.
По его словам, после обстрела со стороны ВСУ восстановлено остекление домов на площади 1900 квадратных метров и кровли на площади более 400 квадратных метров. Работы продолжаются.
6 января Белгородская область вновь подверглась обстрелам. Более ста жителей переехали в пункты временного размещения на территории региона, сообщил в соцсетях глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков. Также несколько семей расположились в ПВР в Воронежской области, сообщил глава субъекта Александр Гусев.