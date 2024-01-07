«Скоро вернутся к своим близким». Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов в Белгородской области

Восемь человек из 68 раненых при обстрелах Белгородской области переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом 7 января сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.



Среди этих восьми пострадавших четверо взрослых и четверо детей. Они получают лечение в больницах Москвы.



«Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают», — отметил губернатор.



По его словам, после обстрела со стороны ВСУ восстановлено остекление домов на площади 1900 квадратных метров и кровли на площади более 400 квадратных метров. Работы продолжаются.

