    Сейчас

    -21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -24

    0 м/с, штиль

    772мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    «Скоро вернутся к своим близким». Гладков рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов в Белгородской области

    501
    обсудить

    Восемь человек из 68 раненых при обстрелах Белгородской области переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом 7 января сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    Среди этих восьми пострадавших четверо взрослых и четверо детей. Они получают лечение в больницах Москвы.

    «Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают», — отметил губернатор.

    По его словам, после обстрела со стороны ВСУ восстановлено остекление домов на площади 1900 квадратных метров и кровли на площади более 400 квадратных метров. Работы продолжаются.

    6 января Белгородская область вновь подверглась обстрелам. Более ста жителей переехали в пункты временного размещения на территории региона, сообщил в соцсетях глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков. Также несколько семей расположились в ПВР в Воронежской области, сообщил глава субъекта Александр Гусев.

    30 декабря Белгород подвергся самому сильному обстрелу с начала специальной военной операции. Погибли 29 человек, были ранены более 100. В следующие дни обстрелы продолжились, еще несколько человек получили ранения. К 4 января 600 белгородцев эвакуировали из их домов для обезвреживания неразорвавшихся снарядов. К 6 января в городе вернулись к работе крупные торговые центры, решено возобновить курсы первой помощи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Обстрел Белгородской областиБелгородОбстрел БелгородаБелгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close