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    В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ и курсы доврачебной помощи

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    Крупные торговые центры в Белгороде 6 января возвращаются к работе после приостановки на несколько дней из соображений безопасности, сообщает городская администрация в соцсетях. Это ТЦ «Рио», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн».

    «По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей», — отмечается в сообщении.

    Губернатор Вячеслав Гладков информирует о возобновлении бесплатных курсов по оказанию срочной доврачебной помощи. Их будут проводить по трём адресам.

    За вчерашний день, по его словам, из больниц выписано шесть пострадавших.

    «Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Гладков.

    В своём телеграм-канале он написал, что за 5 января под артиллерийский обстрел попал город Шебекино, было зафиксировано 10 прилетов. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий, его с осколочным ранением ноги доставили в больницу. Повреждения есть на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля.

    Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Самым серьезным стал обстрел 30 декабря, когда от ранений скончались 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

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