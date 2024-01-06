В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ и курсы доврачебной помощи

Крупные торговые центры в Белгороде 6 января возвращаются к работе после приостановки на несколько дней из соображений безопасности, сообщает городская администрация в соцсетях. Это ТЦ «Рио», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн».



«По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей», — отмечается в сообщении.



Губернатор Вячеслав Гладков информирует о возобновлении бесплатных курсов по оказанию срочной доврачебной помощи. Их будут проводить по трём адресам.

