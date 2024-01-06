В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ и курсы доврачебной помощи

Крупные торговые центры в Белгороде 6 января возвращаются к работе после приостановки на несколько дней из соображений безопасности, сообщает городская администрация в соцсетях. Это ТЦ «Рио», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн».
«По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей», — отмечается в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков информирует о возобновлении бесплатных курсов по оказанию срочной доврачебной помощи. Их будут проводить по трём адресам.
За вчерашний день, по его словам, из больниц выписано шесть пострадавших.
«Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Гладков.
В своём телеграм-канале он написал, что за 5 января под артиллерийский обстрел попал город Шебекино, было зафиксировано 10 прилетов. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий, его с осколочным ранением ноги доставили в больницу. Повреждения есть на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля.