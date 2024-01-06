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    В Белгороде отменили богослужения в ночь на Рождество

    2006
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    В Белгороде, Шебекино и в 20-километровой приграничной зоне не будут проводить ночные рождественские богослужения. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в проповеди, которая опубликована в YouTube-канале Белгородской митрополии.

    «К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — сказал он.

    Митрополит добавил, что прихожанам, безусловно, следует готовиться к Рождеству Христову. Сочельник — это время, когда нужно провести «духовную работу над самим собой, проделать путь к Вифлеемской пещере».

    «Но этот путь внутри, без каких-то внешних атрибутов», — отметил митрополит Иоанн.

    6 января в 16:37 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к городу. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

    30 декабря Белгород подвергся самому сильному обстрелу с начала специальной военной операции. Погибли 29 человек, были ранены более 100. В следующие дни обстрелы продолжились, еще несколько человек получили ранения. К 4 января 600 белгородцев эвакуировали из их домов для обезвреживания неразорвавшихся снарядов. К 6 января в городе вернулись к работе крупные торговые центры, решено возобновить курсы первой помощи. В больницах Москвы и Белгорода остаются 69 человек.

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