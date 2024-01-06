В Белгороде отменили богослужения в ночь на Рождество

В Белгороде, Шебекино и в 20-километровой приграничной зоне не будут проводить ночные рождественские богослужения. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в проповеди, которая опубликована в YouTube-канале Белгородской митрополии.



«К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — сказал он.



Митрополит добавил, что прихожанам, безусловно, следует готовиться к Рождеству Христову. Сочельник — это время, когда нужно провести «духовную работу над самим собой, проделать путь к Вифлеемской пещере».

