В лагере под Петербургом мальчик взял нож и поранил воспитательницу

В детском оздоровительном лагере «Заря» под Петербургом 11-летний мальчик схватился за нож и покалечил воспитательницу. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, ребенок страдает от психического заболевания.
Инцидент произошел накануне вечером в поселке Молодежное, где располагается лагерь. По данным собеседника «Фонтанки», сначала мальчик начал махать руками, а затем схватил нож. Предварительно, воспитательница успела выхватить у него опасный предмет, но поранила себе руки. Педагога осмотрели, сейчас она уже на рабочем месте, уточнил собеседник.
Ребенка госпитализировали. По информации «Фонтанки», он — воспитанник детского дома в Пушкине и состоит на учете в ПНД. По данным из открытых источников, летом 2023 года мальчик работал в команде детей-волонтеров и помогал организовывать спортивные мероприятия. Осенью он пропал из детского дома и был найден на следующее утро.