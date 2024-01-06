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    В лагере под Петербургом мальчик взял нож и поранил воспитательницу

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    34 комментария

    В детском оздоровительном лагере «Заря» под Петербургом 11-летний мальчик схватился за нож и покалечил воспитательницу. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, ребенок страдает от психического заболевания.

    Инцидент произошел накануне вечером в поселке Молодежное, где располагается лагерь. По данным собеседника «Фонтанки», сначала мальчик начал махать руками, а затем схватил нож. Предварительно, воспитательница успела выхватить у него опасный предмет, но поранила себе руки. Педагога осмотрели, сейчас она уже на рабочем месте, уточнил собеседник.

    Ребенка госпитализировали. По информации «Фонтанки», он — воспитанник детского дома в Пушкине и состоит на учете в ПНД. По данным из открытых источников, летом 2023 года мальчик работал в команде детей-волонтеров и помогал организовывать спортивные мероприятия. Осенью он пропал из детского дома и был найден на следующее утро.

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    Комментарии 34

    Гость06 Янв 2024 в 13:54
    Может домогалась?
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