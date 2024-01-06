В лагере под Петербургом мальчик взял нож и поранил воспитательницу

В детском оздоровительном лагере «Заря» под Петербургом 11-летний мальчик схватился за нож и покалечил воспитательницу. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, ребенок страдает от психического заболевания.



Инцидент произошел накануне вечером в поселке Молодежное, где располагается лагерь. По данным собеседника «Фонтанки», сначала мальчик начал махать руками, а затем схватил нож. Предварительно, воспитательница успела выхватить у него опасный предмет, но поранила себе руки. Педагога осмотрели, сейчас она уже на рабочем месте, уточнил собеседник.

