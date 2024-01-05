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    В Петербурге продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

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    Срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности из-за сильных морозов продлили до воскресенья, 7 января, до 13:00. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили в Смольном.

    «По прогнозу в Петербурге сохраняются сильные морозы», — говорится в публикации.

    Правительство города рекомендует тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Также осторожность надо соблюдать водителям автотранспорта.

    «Оранжевый» уровень опасности в Петербурге установлен 1 января из-за аномальных морозов. Что ждать от погоды в Петербурге на ближайшие пять дней? Об этом «Фонтанке» рассказал синоптик Михаил Леус.

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