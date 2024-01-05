На гребне антициклона. Что ждать от погоды в Петербурге на ближайшие пять дней

В первую неделю января над Петербургом завязалась ожесточенная борьба западного циклона и аномально морозного антициклона. Судя по прогнозам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, наблюдать за сражением тепла и холода нам предстоит еще как минимум до понедельника, 8 января.
Сегодня, 5 января, Петербург заденет передняя часть приближающегося с запада циклона, к позднему вечеру восточный ветер закружит город небольшим снегом. Столбик термометра застынет днем в пределах -17…-19 градусов.
В субботу, 6 января, снеговые облака заберет с собой фронтальный раздел, открыв дорогу более холодному воздуху, но будет все равно облачно. Ночью температура опустится до -19…-21 градуса, днем поднимется до -17…-19.
На Рождество, 7 января, гребень скандинавского антициклона сформирует сухую и морозную погоду. Ночью станет холоднее, до -22…-24, днем воздух прогреется до -17…-19 градусов. Атмосферное давление слегка перевалит за нормальные значения, достигнув 772 мм рт. ст., осадков ждать не стоит.
Синоптическая ситуация переломится в понедельник, 8 января: с запада в регион придет теплый атмосферный фронт и принесет с собой облака, снег и порывистый ветер. Ночью будет все еще морозно, -18…-20 градусов, но уже днем столбик термометра неумолимо потянется вверх, и будет колебаться в пределах -4…-6 градусов. В первый рабочий день, 9 января, будет облачно и ветрено, но пока что это предварительный прогноз. Днем синоптики ждут небольшой снег и потепление до -2…-4 градусов.