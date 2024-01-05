На гребне антициклона. Что ждать от погоды в Петербурге на ближайшие пять дней

В первую неделю января над Петербургом завязалась ожесточенная борьба западного циклона и аномально морозного антициклона. Судя по прогнозам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, наблюдать за сражением тепла и холода нам предстоит еще как минимум до понедельника, 8 января.

Сегодня, 5 января, Петербург заденет передняя часть приближающегося с запада циклона, к позднему вечеру восточный ветер закружит город небольшим снегом. Столбик термометра застынет днем в пределах -17…-19 градусов.

В субботу, 6 января, снеговые облака заберет с собой фронтальный раздел, открыв дорогу более холодному воздуху, но будет все равно облачно. Ночью температура опустится до -19…-21 градуса, днем поднимется до -17…-19.