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    В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грядущих аномальных морозов

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    В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. С 1 по 3 января в городе будет очень низкая температура.

    Как сообщает 31 декабря пресс-служба Смольного, жителей и гостей города просят соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов и более ниже климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха в первые дни 2024 года составит -14... -20 градусов и ниже.

    Как писала «Фонтанка», Петербург оказался в тыловой части циклона «Бодо». 1 января в течение суток температура будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов со знаком минус. На окраинах и в Ленобласти возможны и -17.

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