В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грядущих аномальных морозов

В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. С 1 по 3 января в городе будет очень низкая температура.



Как сообщает 31 декабря пресс-служба Смольного, жителей и гостей города просят соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

