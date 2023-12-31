Ну здравствуй, «Бодо»! Синоптики рассказали, по чьей воле в Новый год будет морозно

Приемлемый мороз в новогоднюю ночь обещают синоптики жителям Петербурга. Город в тылу циклона.
По данным Гидрометцентра, днем 31 декабря в городе облачно с прояснениями, временами возможен небольшой снег при умеренном ветре. В течение дня около
Затем же станет холоднее, 1 января в течение суток температура будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов со знаком минус. На окраинах и в Ленобласти возможны и
Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус добавил, что имя пришедшему циклону дали «Бодо». Петербург оказался в его тыловой части.
Москвичам, пожалуй, повезло меньше. «Бодо» заходит в столицу таким образом: днем в городе около нуля, а ночью до