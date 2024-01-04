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    Пострадавшего увезли в больницу после пожара на Стачек. Петербуржцев просят греться осторожнее

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    Пять человек пострадали при квартирных пожарах в Петербурге в четверг, 4 января. Спасатели просят жителей города внимательнее следить за обогревателями — в холода зачастую именно они становятся причиной возгораний.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о квартирном пожаре на проспекте Стачек, 118 поступил на пульт дежурного в 21:44. В «однушке» вспыхнула комната площадью 15 квадратных метров. Ее быстро потушили силами трех расчетов.

    Обгорели пять квадратных метров обстановки, угарным газом надышался человек. Его госпитализировали.

    Это пятый пострадавший при квартирных пожарах, которые тушили 4 января. Ночью в больницу увезли троих из квартиры на Английском проспекте, под утро госпитализировали пожилого жителя улицы Демьяна Бедного.

    Причины пожаров выясняют дознаватели. В ведомстве предупреждают, что в холода чаще всего всему виной становятся электрооборудование и печи, которые используют для обогрева жилья, а точнее — нарушения правил их эксплуатации.

    В Петербурге в первый день года объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов. Он действует до 5 января включительно. Вместе с морозами по городу ударили коммунальные аварии.

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