Пострадавшего увезли в больницу после пожара на Стачек. Петербуржцев просят греться осторожнее

Пять человек пострадали при квартирных пожарах в Петербурге в четверг, 4 января. Спасатели просят жителей города внимательнее следить за обогревателями — в холода зачастую именно они становятся причиной возгораний.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о квартирном пожаре на проспекте Стачек, 118 поступил на пульт дежурного в 21:44. В «однушке» вспыхнула комната площадью 15 квадратных метров. Ее быстро потушили силами трех расчетов.

Обгорели пять квадратных метров обстановки, угарным газом надышался человек. Его госпитализировали.