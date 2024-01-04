Пострадавшего увезли в больницу после пожара на Стачек. Петербуржцев просят греться осторожнее

Пять человек пострадали при квартирных пожарах в Петербурге в четверг, 4 января. Спасатели просят жителей города внимательнее следить за обогревателями — в холода зачастую именно они становятся причиной возгораний.
Как сообщили в
Обгорели пять квадратных метров обстановки, угарным газом надышался человек. Его госпитализировали.
Это пятый пострадавший при квартирных пожарах, которые тушили 4 января. Ночью в больницу увезли троих из квартиры на Английском проспекте, под утро госпитализировали пожилого жителя улицы Демьяна Бедного.
Причины пожаров выясняют дознаватели. В ведомстве предупреждают, что в холода чаще всего всему виной становятся электрооборудование и печи, которые используют для обогрева жилья, а точнее — нарушения правил их эксплуатации.
В Петербурге в первый день года объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов. Он действует до 5 января включительно. Вместе с морозами по городу ударили коммунальные аварии.