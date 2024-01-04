Четверо пострадали при пожарах в Петербурге. В Коломне полыхало по повышенному номеру

Четверым жителям Петербурга потребовалась медицинская помощь в результате квартирных пожаров, которые тушили в Адмиралтейском и Калининском районах ночью и утром 4 января.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на Английский проспект, 31, расчёты летели в начале третьего часа ночи. Там загорелась квартира, пламя распространилось на 50 квадратных метров.

Комната, коридор и кухня горели так, что около трёх часов ночи пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — первый из пяти повышенных номеров сложности.

Через час огонь потушили силами 22 пожарных. Двух человек эвакуировали из опасной зоны. В больницу увезли троих. В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что детей среди них нет.