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    Четверо пострадали при пожарах в Петербурге. В Коломне полыхало по повышенному номеру

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    Четверым жителям Петербурга потребовалась медицинская помощь в результате квартирных пожаров, которые тушили в Адмиралтейском и Калининском районах ночью и утром 4 января.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на Английский проспект, 31, расчёты летели в начале третьего часа ночи. Там загорелась квартира, пламя распространилось на 50 квадратных метров.

    Комната, коридор и кухня горели так, что около трёх часов ночи пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — первый из пяти повышенных номеров сложности.

    Через час огонь потушили силами 22 пожарных. Двух человек эвакуировали из опасной зоны. В больницу увезли троих. В ведомстве «Фонтанке» уточнили, что детей среди них нет.

    В седьмом часу утра помощь пожарных потребовалась в восьмикомнатной квартире на улице Демьяна Бедного, 31. В одной из комнат обгорели два квадратных метра обстановки. Пожар ликвидировали в течение 20 минут.

    «Пострадал один человек, госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в МЧС.

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