В центре Петербурга поскользнулась туристка из Вьетнама, а на Васильевском острове сломала ногу сотрудница скорой

Иностранная туристка с болью уедет из Петербурга после короткого знакомства с достопримечательностями, которое обернулось для неё травмой руки. Жители города продолжают получать травмы, едва выходя за порог.
О пострадавшей иностранке полицию известили накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. По предварительным данным, гражданка Вьетнама поскользнулась неподалёку от Казанского собора около одиннадцати часов утра — на второй день пребывания в Петербурге. Падение вышло не слишком удачным: женщина повредила руку. Это, вероятно, подпортило оставшиеся два дня в городе на Неве.
Падать продолжают и в других районах Петербурга. Так, накануне в больнице с переломом пястной кости оказался 45-летний мужчина с проспекта Композиторов, поскользнувшийся у собственного дома. В соседнем, Калининском районе закрытый перелом лодыжки аналогичным образом получил 28-летний житель пятиэтажки на улице Верности. На проспекте Науки переломал ребра 71-летний местный житель.
Упавший на проспекте Александровской Фермы 49-летний мужчина сломал плечевую кость. 66-летняя жительница Колпино на бульваре Трудящихся — шейку бедра. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На Заставской травмировала лодыжки 45-летняя жительница Московского района.
На 13-й линии Васильевского острова пострадала сотрудница скорой. 66-летняя женщина вынуждена была сама обратиться за медицинской помощью после того, как подвернула ногу на льду. Ей также диагностировали перелом.