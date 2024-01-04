    Сейчас

    -22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -26

    1 м/с, вос

    762мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    В центре Петербурга поскользнулась туристка из Вьетнама, а на Васильевском острове сломала ногу сотрудница скорой

    1547
    5 комментариев

    Иностранная туристка с болью уедет из Петербурга после короткого знакомства с достопримечательностями, которое обернулось для неё травмой руки. Жители города продолжают получать травмы, едва выходя за порог.

    О пострадавшей иностранке полицию известили накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. По предварительным данным, гражданка Вьетнама поскользнулась неподалёку от Казанского собора около одиннадцати часов утра — на второй день пребывания в Петербурге. Падение вышло не слишком удачным: женщина повредила руку. Это, вероятно, подпортило оставшиеся два дня в городе на Неве.

    Падать продолжают и в других районах Петербурга. Так, накануне в больнице с переломом пястной кости оказался 45-летний мужчина с проспекта Композиторов, поскользнувшийся у собственного дома. В соседнем, Калининском районе закрытый перелом лодыжки аналогичным образом получил 28-летний житель пятиэтажки на улице Верности. На проспекте Науки переломал ребра 71-летний местный житель.

    Упавший на проспекте Александровской Фермы 49-летний мужчина сломал плечевую кость. 66-летняя жительница Колпино на бульваре Трудящихся — шейку бедра. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На Заставской травмировала лодыжки 45-летняя жительница Московского района.

    На 13-й линии Васильевского острова пострадала сотрудница скорой. 66-летняя женщина вынуждена была сама обратиться за медицинской помощью после того, как подвернула ногу на льду. Ей также диагностировали перелом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость04 Янв 2024 в 21:01
    Какой кошмар.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close