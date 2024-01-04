В центре Петербурга поскользнулась туристка из Вьетнама, а на Васильевском острове сломала ногу сотрудница скорой

Иностранная туристка с болью уедет из Петербурга после короткого знакомства с достопримечательностями, которое обернулось для неё травмой руки. Жители города продолжают получать травмы, едва выходя за порог.



О пострадавшей иностранке полицию известили накануне, стало известно «Фонтанке» 4 января. По предварительным данным, гражданка Вьетнама поскользнулась неподалёку от Казанского собора около одиннадцати часов утра — на второй день пребывания в Петербурге. Падение вышло не слишком удачным: женщина повредила руку. Это, вероятно, подпортило оставшиеся два дня в городе на Неве.