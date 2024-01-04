«Холоп-2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и Пуп Земли». Российские лидеры новогоднего проката собирают миллиарды рублей

Зрители заплатили за просмотр «Холопа-2» уже более 1 млрд рублей за неполных четыре дня проката. За «Бременских музыкантов» — также более 1 млрд руб. За «Три богатыря и Пуп Земли» — почти полмиллиарда. Это данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кинофильмов в кинозалах (ЕАИС) на
В день премьеры фильма «Холоп-2» в России (1 января) кассовые сборы составили 314,7 млн рублей, во второй день показа —
Комедия «Холоп-1» стала главным новогодним фильмом 2019 года и самым кассовым. К 2020 году его посмотрели в кинотеатрах страны более 11 млн человек. «Холоп-2» имеет все шансы побить рекорд предшественника, в котором режиссер Клим Шипенко рассказал историю перевоспитания мажора Гриши с помощью путешествия в «прошлое».
Еще одна новогодняя премьера — «Бременские музыканты» от режиссера Алексея Нужного стартовала 1 января. Это новая версия знакомых с детства «Бременских музыкантов», в которых веселому квинтету всё так же нужно совершить подвиг — рассмешить дочь короля. В ней, в отличие от всем знакомой музыкальной сказки, много новых персонажей и сюжетных поворотов. В день премьеры кассовые сборы составили 211 млн рублей, 2 января — 311,7 млн, 3-го — 292, 4 млн рублей, а к 15:30 4 января — 177 млн рублей.
Традиционная новогодняя премьера очередных «богатырей» вошла в тройку лидеров проката. Она состоялась 28 декабря и за почти неделю собрала 483,5 млн рублей. Студия «Мельница» представила уже 12-ю часть анимационной саги об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче — «Три богатыря и Пуп Земли». С кем только не сталкивались богатыри с конем Юлием за это время — с мумиями, пиратами, чудовищами. Наступила очередь столкнуться с динозаврами.