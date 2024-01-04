«Холоп-2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и Пуп Земли». Российские лидеры новогоднего проката собирают миллиарды рублей

Зрители заплатили за просмотр «Холопа-2» уже более 1 млрд рублей за неполных четыре дня проката. За «Бременских музыкантов» — также более 1 млрд руб. За «Три богатыря и Пуп Земли» — почти полмиллиарда. Это данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кинофильмов в кинозалах (ЕАИС) на 4 января.



В день премьеры фильма «Холоп-2» в России (1 января) кассовые сборы составили 314,7 млн рублей, во второй день показа — 149,9 млн рублей, в третий — 392,3 млн. А всего за полдня 4 января — 232,2 млн рублей. При этом предварительная продажа билетов принесла кинопрокатчикам чуть более 189 млн рублей, по данным ЕАИС.