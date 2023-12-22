В кино покажут новые приключения трех богатырей

Новая, уже 12-я часть анимационной саги об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче выходит в российский прокат 28 декабря. «Три богатыря и Пуп Земли» расскажут о том, что перед «давным-давно» было ещё «давным-давнее». Богатырям невольно приходится разобраться в этом вопросе. Дело в том, что сперва Змей Горыныч встретил маленького динозаврика, а затем и Алеша Попович вместе с киевским князем и конем Юлием, провалившись сквозь землю, попали в далекое прошлое. Но чтобы все поправить, им необходимо выяснить, что такое загадочный Пуп Земли.

Студия «Мельница» выпустила первый мультфильм франшизы в далеком 2004-м. За прошедшие годы богатыри сталкивались не только со Змеем Горынычем или Соловьем-Разбойником, но и с мумиями, пиратами, чудовищами; получали премии «Золотой орел» и били рекорды сборов. Теперь вот на очереди динозавры.

Постановщиком картины стал Константин Бирюков, занимавшийся ранее мультсериалами «Смешарики», «Фиксики» и «Детектив Финик». Музыку к мультфильму написал композитор Георгий Жеряков («Барбоскины на даче», 2020 год; «Щелкунчик и волшебная флейта», 2022 год). В озвучке заняты артисты Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Даня Милохин, Елизавета Боярская, а также солист «Короля и Шута» Андрей Князев.



Уже сейчас «Мельница» работает еще над двумя частями: «Три богатыря. Конец времен» и «Три богатыря. Город планеты», а также сериале, который ожидается вскоре.

