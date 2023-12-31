В прокат выходят новые «Бременские музыканты»

1 января на экраны выходит новая версия «Бременских музыкантов». По сюжету, неутомимый квинтет снова в сборе, чтобы совершить подвиг: рассмешить дочь Короля. Конечно, перед встречей с Принцессой их ждет множество ловушек и врагов: разбойники, интриги сыщика, и вдобавок — Принцесса опять сбежала из дворца.
Режиссерское кресло занял Алексей Нужный, дебютировавший в свое время с короткометражкой «Конверт» с Кевином Спейси в главной роли. Спейси назвал молодого режиссера гением. После этого Нужный стал известен работой над сериалами «Ольга», «Толя-робот» и фильмами «Я худею» и «Огонь».
В фильм включили и новые линии — например детство Трубадура и его знакомство с командой животных. Трубадура сыграл Тихон Жизневский («Майор Гром»), Королем стал Сергей Бурунов, Атаманшей — Мария Аронова, а роль Сыщика досталась Константину Хабенскому. Юлия Пересильд сыграла мать Трубадура. Ирина Горбачева стала Кошкой, а Дмитрий Дюжев — Ослом, при помощи пластического грима и аниматроники.
Снимали в Ингушетии, Дагестане и на Урале. Прежние песни Геннадия Гладкова (который успел поработать над фильмом перед своей смертью) дополнили парой композиций Максима Фадеева. Актеры сами пели и играли на музыкальных инструментах.
Подробнее о фильме читайте в материале «Фонтанки».
6+
Матвей Пирогов