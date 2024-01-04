В Петербурге лютый январский мороз отправил пятерых в больницу

С начала холодов в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступило 25 человек с обморожениями, каждый пятый перемёрз в январскую стужу. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.



Как уточнили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, за первые четыре дня года к ним доставили двух женщин и трёх мужчин, при этом одного из них привезли 4 января.

В ноябре и декабре с обморожениями были госпитализированы 20 человек.

Сильные морозы в Петербурге и Ленобласти установились с началом января и побили уже не один рекорд. «Оранжевый» уровень опасности в городе, объявленный в первый день года, продлён до 5 января.