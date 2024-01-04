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    В Петербурге лютый январский мороз отправил пятерых в больницу

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    С начала холодов в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступило 25 человек с обморожениями, каждый пятый перемёрз в январскую стужу. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

    Как уточнили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, за первые четыре дня года к ним доставили двух женщин и трёх мужчин, при этом одного из них привезли 4 января.

    В ноябре и декабре с обморожениями были госпитализированы 20 человек.

    Сильные морозы в Петербурге и Ленобласти установились с началом января и побили уже не один рекорд. «Оранжевый» уровень опасности в городе, объявленный в первый день года, продлён до 5 января.

    Рекомендации для тех, кто не готов отказываться от прогулок, несмотря на стужу, собрали здесь.

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