Минпромторг РФ: российские самолеты МС-21 и Superjet может объединить общий бренд

Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet планируют объединить общим брендом, передает 3 января ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Об этом он рассказал агентству на международной выставке-форуме «Россия».



«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — цитирует ТАСС слова Мантурова.

