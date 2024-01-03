    Сейчас

    -23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -27

    1 м/с, вос

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Минпромторг РФ: российские самолеты МС-21 и Superjet может объединить общий бренд

    1631
    40 комментариев

    Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet планируют объединить общим брендом, передает 3 января ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Об этом он рассказал агентству на международной выставке-форуме «Россия».

    «Не скрою, мы ведем работу в этом направлении. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — цитирует ТАСС слова Мантурова.

    Напомним, по программе, ранее утвержденной президентом России, до 2030 года в стране должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета «Суперджет-100» и 115 самолетов Ту-214.

    Как доложил Владимиру Путину в конце декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в 2024 году серийно должны выпустить и передать «Аэрофлоту» шесть самолетов, а к 2029 году в России должны производить до 72 самолетов в год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Самолеты
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 40

    Гость04 Янв 2024 в 00:43
    Бренд "самолетонет"?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close