Минпромторг РФ: российские самолеты МС-21 и Superjet может объединить общий бренд

Российские гражданские самолеты
«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — цитирует ТАСС слова Мантурова.
Напомним, по программе, ранее утвержденной президентом России, до 2030 года в стране должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров
Как доложил Владимиру Путину в конце декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в 2024 году серийно должны выпустить и передать «Аэрофлоту» шесть самолетов, а к 2029 году в России должны производить до 72 самолетов в год.