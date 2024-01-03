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    В Петербурге продлили «оранжевый» уровень опасности. МЧС предупреждает о 30-ти градусных морозах

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    7 комментариев

    Из-за крепких морозов власти Петербурга продлили «оранжевый» уровень опасности в городе. Особый режим сохраняется до 12.00 5 января. Об этом сообщается на сайте Смольного.

    Из-за аномальных морозов петербуржцев просят соблюдать осторожность, выходя на улицу. Также предупреждение об опасности касается водителей транспорта.

    По данным МЧС Петербурга, 4 января температура воздуха в городе опустится до -25 градусов, местами до -30 градусов.

    «Оранжевый» уровень опасности в Петербурге установлен 1 Января із-за аномальних морозов. Синоптики обещают потепление до -15 градусов к 5 января.

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    Комментарии 7

    Rus_spb_9203 Янв 2024 в 18:17
    iз-за ?
    +2−0
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