В Петербурге продлили «оранжевый» уровень опасности. МЧС предупреждает о 30-ти градусных морозах

Из-за крепких морозов власти Петербурга продлили «оранжевый» уровень опасности в городе. Особый режим сохраняется до 12.00 5 января. Об этом сообщается на сайте Смольного.
Из-за аномальных морозов петербуржцев просят соблюдать осторожность, выходя на улицу. Также предупреждение об опасности касается водителей транспорта.
По данным МЧС Петербурга, 4 января температура воздуха в городе опустится до -25 градусов, местами до -30 градусов.
«Оранжевый» уровень опасности в Петербурге установлен 1 Января із-за аномальних морозов. Синоптики обещают потепление до -15 градусов к 5 января.