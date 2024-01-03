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    Блогера Евгению Хоффманн, которая сожгла российский паспорт, отправили под домашний арест

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    Суд в Брянске отправил на месяц под домашний арест блогера Евгению Хоффманн, которая сожгла российский паспорт, передает 3 января ТАСС.

    Напомним, в новогоднюю ночь Хоффманн повторила выходку сидящего в СИЗО певца Шарлота — сожгла свой паспорт на камеру. Потом, осознав возможные последствия, она написала в своем телеграм-канале, что любит Россию, а паспорт сожгла, «потому что там фотка уродливая».

    Уже к вечеру первого января Хоффманн задержала полиция.

    После допроса девушки выло возбуждено уголовное дело по статье ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом России).

    Кроме того, Хоффманн обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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