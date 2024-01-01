Брянская блогерша под улюлюканье толпы сожгла паспорт. Патриоты требуют крови

Блогерша Евгения Хоффман из Брянска повторила выходку сидящего в СИЗО певца Шарлота — сожгла свой паспорт на камеру. 1 января видео разлетается по патриотическим пабликам и собирает негативные оценки.

Новый год Хоффман встретила в кругу семьи, после чего отправилась на тусовку. Каждый свой шаг девушка «документирует» в телеграм-канале, поэтому воссоздать атмосферу ее вечера несложно. В какой-то момент блогерша уже лежит на асфальте, а незадолго до этого сжигает свой российский паспорт под вопли толпы молодых людей. Судя по всему, затея им понравилась.

Евгению Хоффман уже требует наказать глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Брянске пьяная блогерша, предположительно с низкой социальной ответственностью, демонстративно сожгла российский паспорт в компании молодых людей. Все происходящее она транслировала в своих соцсетях. Мы обратимся в полицию по этой ситуации», — написала Мизулина.

Хоффман уже поспешила написать в телеграм-канале, что любит Россию, а паспорт сожгла, «потому что там фотка уродливая».