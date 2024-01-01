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    Полиция задержала брянскую блогершу, которая сожгла свой паспорт

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    Брянская блогерша Евгения Хоффман задержана. Об этом вечером 1 января со ссылкой на региональное управление МВД сообщает ТАСС. Уточняется, что девушка помещена в камеру, где будет содержаться до избрания меры пресечения.

    Ранее администраторы различных патриотических телеграм-каналов попросили полицию разобраться с Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт под улюлюканье толпы. Многие нашли в ее соцсетях также поводы для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих.

    Сама Евгения в своем телеграм-канале, который теперь удален, написала, что сожгла паспорт, потому что фотография там была «уродливая».

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