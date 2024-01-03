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    После падения боеприпаса на Петропавловку к медикам обратились четыре человека

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    После «схода» боеприпаса на воронежское село Петропавловка за медицинской помощью обратились четыре местных жителя. У них зафиксированы лёгкие травмы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев 3 января.

    «ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — добавил он.

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    После происшествия были обследованы жилые дома, девять из них решено построить заново. Власти обещают возвести здания, равные по площади утраченным. Также будет возмещён ущерб владельцам пяти легковых автомобилей и трактора. Повреждённые здания отремонтируют, включая местную школу, где взрывной волной выбило окна и пострадала крыша.

    Накануне вечером в село вернули свет и тепло.

    Справка:

    Утром 2 января в соцсетях появились видеозаписи из Петропавловки, на которых можно было заметить одну из улиц, где образовалась огромная воронка, а рядом стояли серьезно поврежденные дома.

    Губернатор Александр Гусев заявил, что разрушения произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». В Минобороны РФ подтвердили информацию и добавили, что нештатный сход авиационного боеприпаса произошел около 9 часов утра при выполнении полета самолета ВКС России над Петропавловкой.

    Военное ведомство проводит расследование. Жителей нескольких улиц, где пострадали дома, перевезли в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке.

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    Сход боеприпаса
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