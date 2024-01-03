После падения боеприпаса на Петропавловку к медикам обратились четыре человека

После «схода» боеприпаса на воронежское село Петропавловка за медицинской помощью обратились четыре местных жителя. У них зафиксированы лёгкие травмы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев 3 января.



«ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — добавил он.