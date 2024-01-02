Свет и тепло дали. Что происходит в Петропавловке, на которую «сошел» боеприпас

Власти продолжают работать в воронежском селе Петропавловка, пострадавшем при «сходе» боеприпаса с военного самолета. Об этом вечером 2 января рассказал глава администрации Острогожского района области Сергей Хорошилов и показал фотографии с места.
По его словам, в селе находятся представители администрации района, Петропавловского поселения и все оперативные службы. Проводятся подворовые обходы домовладений для оценки их состояния. Восстановительные работы проводятся там, где это возможно.
«На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено… Люди размещены в пансионате "Коротоякский", а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания», — пишет Хорошилов у себя в соцсетях.
Утром 2 января в соцсетях появились видеозаписи из Петропавловки, на которых можно было заметить одну из улиц, где образовалась огромная воронка, а рядом стояли серьезно поврежденные дома. Губернатор Александр Гусев заявил, что разрушения произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». В Минобороны РФ подтвердили информацию и добавили, что нештатный сход авиационного боеприпаса произошел около 9 часов утра при выполнении полета самолета ВКС России над Петропавловкой. Пострадавших, по данным властей, нет, однако повреждения получили как минимум шесть частных строений. Военное ведомство проводит расследование. Жителей нескольких улиц, где пострадали дома, перевезли в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.