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    Минобороны РФ прокомментировало падение боеприпаса на Петропавловку

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    Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел около 9 часов утра при выполнении полета самолета ВКС России над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

    Там добавили, что пострадавших нет, повреждения получили шесть частных строений. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

    Ранее губернатор области Александр Гусев сообщил, что разрушения в Петропавловке произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

    Видеозаписи последствий «схода боеприпаса» в Петропавловке утром 2 января публиковали местные жители в соцсетях. На кадрах можно увидеть одну из улиц, где образовалась огромная воронка, а рядом — серьезно поврежденные дома.

    Воронеж №1 / Telegram

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