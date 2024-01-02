Минобороны РФ прокомментировало падение боеприпаса на Петропавловку

Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел около 9 часов утра при выполнении полета самолета ВКС России над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.



Там добавили, что пострадавших нет, повреждения получили шесть частных строений. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.



Ранее губернатор области Александр Гусев сообщил, что разрушения в Петропавловке произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.