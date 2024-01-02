Минобороны РФ прокомментировало падение боеприпаса на Петропавловку

Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел около
Там добавили, что пострадавших нет, повреждения получили шесть частных строений. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
Ранее губернатор области Александр Гусев сообщил, что разрушения в Петропавловке произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.
Видеозаписи последствий «схода боеприпаса» в Петропавловке утром
Воронеж №1 / Telegram