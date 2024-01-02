«Аварийный сход нашего боеприпаса». Власти объяснили разрушения в воронежском селе Петропавловка

Разрушения в селе Петропавловка в Воронежской области произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Об этом 2 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.



«Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — пишет он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. Ущерб оценят «после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств».

