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    «Аварийный сход нашего боеприпаса». Власти объяснили разрушения в воронежском селе Петропавловка

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    Разрушения в селе Петропавловка в Воронежской области произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Об этом 2 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — пишет он в своем телеграм-канале.

    По словам губернатора, жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. Ущерб оценят «после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств».

    Гусев поручил правительству в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

    Видеозаписи последствий «схода боеприпаса» в Петропавловке утром 2 января публиковали местные жители в соцсетях. На кадрах можно увидеть одну из улиц, где образовалась огромная воронка, а рядом — серьезно поврежденные дома.

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