«Аварийный сход нашего боеприпаса». Власти объяснили разрушения в воронежском селе Петропавловка

Разрушения в селе Петропавловка в Воронежской области произошли из-за «аварийного схода нашего боеприпаса». Об этом
«Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — пишет он в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. Ущерб оценят «после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств».
Гусев поручил правительству в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.
Видеозаписи последствий «схода боеприпаса» в Петропавловке утром