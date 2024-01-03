Вот это роскошь! Показываем 8 старинных особняков Петербурга — в них можно попасть

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что может рассказать об истории знаменитых петербуржцев лучше, чем их дома? «(От)Личный Петербург» знает, чем любителям интересных биографий и красивых интерьеров заняться в холодное время года. Рассказываем и показываем 8 старинных особняков нашего города. В каждый из них можно попасть с экскурсией.

Особняк Бранта Адрес: ул. Куйбышева, 4

Памятник архитектуры в стиле модерн построил архитектор Роберт-Фридрих Мельцер для предпринимателя Василия Бранта. Этот бизнесмен занимался поставкой леса и был потомком маклера из Гамбурга. Неудивительно, что внешне дом получился похожим на типичный особняк немецкого барона.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После революции в здании некоторое время проживали Михаил Калинин и Григорий Зиновьев, потом особняк успел побыть многоквартирным домом для партработников, а в 1955 году стал Музеем революции. Его сотрудники жили тут же. Квартиры в дворовых постройках существовали до 1976 года.

Здание вызывает восхищение даже снаружи. Оно украшено ковкой, горельефами и витражами, над которыми работал в том числе Кузьма Петров-Водкин. Интерьеры лишились большей части богатой отделки в XX веке, но даже сегодня внутри интересно побывать — как минимум для того, чтобы увидеть невероятную мраморную лестницу у входа и массивные дубовые двери. Сейчас здесь размещен Государственный музей политической истории России. Но можно попасть и на экскурсию по залам особняка.

Фото: читательница «Фонтанки.ру» Ольга Фото: читательница «Фонтанки.ру» Ольга Поделиться Поделиться





Особняк Кшесинской Адрес: ул. Куйбышева, 2–4

Дом для знаменитой балерины Матильды Кшесинской начали возводить в 1906 году — уже после того, как она познакомилась с будущим императором Николаем II. К этому моменту у танцовщицы уже был сын. От кого, точно неизвестно.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект особняка выполнил тогда уже признанный архитектор Александр фон Гоген. Внешний вид здания в стиле модерн оценили по достоинству: в 1907 году Городская управа Петербурга присудила особняку за лицевой фасад серебряную медаль. Расположение комнат Гоген продумывал вместе с Кшесинской, внутреннее убранство некоторых помещений она разрабатывала сама. После революции здание перешло к комитету Российской социал-демократической рабочей партии, и Матильде не удалось вернуть дом себе даже через суд.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сегодня особняк также занимает Государственный музей политической истории России. Купив билет на экспозицию, можно вдоволь насладиться красотой интерьеров.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особняк Барятинских Адрес: ул. Чайковского, 46–48



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С момента постройки в середине XVIII века здания на этом участке многократно перестраивались. Владельцы сменялись один за другим, но все они были представителями по-настоящему высокого сословия: семья Федора Апрелева, генерал-лейтенанта артиллерии; семья князя Ивана Барятинского, тайного советника; семья герцога Георгия Лейхтенбергского, генерал-лейтенанта; принц Петр Ольденбургский и его жена великая княгиня Ольга Александровна Романова — сестра Николая II. Сам император тоже бывал в этом здании.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На пороге дома в первой половине XIX века случилась трагедия. Ударом кинжала в день своего венчания был смертельно ранен сын Апрелева Александр Федорович. Ему мстил мелкий чиновник — за то, что тот соблазнил его сестру, а жениться решил на другой женщине.



Сегодня внутри здания на улице Чайковского расположена Торгово-Промышленная палата, но иногда сюда с экскурсией пускают всех желающих. Можно полюбоваться мраморной лестницей, отделанными дубом комнатами, танцевальным залом с сохранившейся лепниной.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особняк Бильдерлингов Адрес: Большая Морская ул., 53

Это один из тех особняков, который интересен не только внутренним убранством, но и историей владельцев.

Петр Бильдерлинг был российским артиллеристом, фабрикантом и образцовым помещиком. Он успел модернизировать Ижевский оружейный завод (который позже был преобразован в ГК «Калашников») и сделать его одним из ведущих в России. Потом Бильдерлинг отправился на войну с Турцией, а позже, выбыв в отставку по ранению, стал одним из первых акционеров нефтяного бизнеса братьев Нобелей. В своем имении «Заполье» под Лугой устроил сельскохозяйственную опытную и метеорологическую станцию.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бильдерлинг женился на фрейлине двора Софье Вестман и обустроил для нее особняк на Большой Морской. Внутри сохранилось множество деталей, созданных специально для большого семейства Бильдерлингов. В столовой, где родители обедали вместе с детьми, — панно на темы сказок братьев Гримм, ­Гофмана, Перро с поучительными сюжетами. На женской половине и в спальне повсюду тонко намекающие на романтику лепные амуры, которые нежно целуются. В особняке у Петра и Софьи родилось 11 детей.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особняк Половцова Адрес: Большая Морская, 52



В этом здании на протяжение многих лет жили представители настоящих голубых кровей. В XVIII веке участком владел великий канцлер Головкин. Потом — представители известной фамилии Левашовых, которые дали убежище южноамериканскому революционеру Франциско Миранда и графу д'Артуа — королю Франции Карлу Х, последнему из Бурбонов. Здесь же летом проводила много времени соратница Екатерины II — Екатерина Дашкова.

В XIX веке дом купил барон Штиглиц — для своей воспитанницы Надежды, внебрачной дочери Михаила Павловича Романова. И хотя предполагалось, что она выйдет замуж за состоятельного человека, девушка выбрала брак по любви и стала женой небогатого дворянина Александра Половцова.



В здании прекрасно сохранились интерьеры: мраморная лестница, Эркерная, Зеленая и Малиновая гостиные, Большая дубовая библиотека и, конечно, прекрасная Парадная столовая. В ее отделке использовано 11 видов мрамора, 9 пород дерева, а потолок украшен огромным световым плафоном.

Сегодня здание занимает Дом архитектора, но по залам периодически проводят экскурсии для всех желающих. Особняк Румянцева Адрес: Английская наб., 44

Этот особняк интересен по-настоящему многогранной экспозицией, которую сегодня можно увидеть внутри. При входе посетителям открывается шикарная мраморная лестница, дальше — дореволюционные интерьеры. Затем выставка, посвященная жизни Ленинграда во время блокады. А в конце — музей коммунального быта. Практически история Петербурга в миниатюре.

Внутренний двор особняка Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поначалу участком владели Голицыны. Императрица Анна Иоанновна специально выслала Михаила Михайловича из Москвы для постройки каменных палат на набережной. Потом земля перешла английским купцам.

Парадная лестница Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 1802 году территорию передали графу Николаю Румянцеву. После выхода в отставку он занялся изучением Российской империи — и собрал внушительную библиотеку, множество редких этнографических предметов, коллекцию восточных и античных монет и несколько тысяч минералов. Основанный через некоторое время Румянцевский музей в следующем веке будет преобразован в Государственную библиотеку СССР им. Ленина.

Бывшая коммунальная квартира Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В здании успели пожить редактор газеты «Сын Отечества» Альберт Старчевский и Евгений Лейхтенбергский (брат Георгия, жившего в особняке на нынешней улице Чайковского). В XX веке тут находился Музей истории и развития Ленинграда и вплоть до 1990-х в части дома со стороны Галерной улицы были жилые квартиры. Особняк Серебряковой Адрес: наб. Кутузова, 22

Дом в 1900–1902 годах был возведен по проекту архитектора Бориса Гиршовича для Ольги Серебряковой — дочери сенатора Владимира Ратькова-Рожнова и жены полковника лейб-гвардии Кавалергардского полка Михаила Серебрякова. В особняке постоянно устраивали пышные приемы.

Внутри достаточно хорошо сохранилась историческая отделка: мраморная лестница, большой зал, угловая комната, танцевальный зал. Сегодня здание занимает Европейский университет и пускает сюда посетителей с экскурсиями. Особняк Зубова Адрес: Исаакиевская пл., 5



Здание было построено в середине XIX века для графа Арсения Закревского. Внутри частично сохранились интерьеры тех времен: резные двери, отделка Малахитовой гостиной.

В 1855 году здание приобрел купец Семен Голенищев. Через год у него родился сын Владимир, который позже стал одним из основателей и наиболее признанных авторитетов школ египтологии и ассириологии в России и мире. Коллекция собранных им предметов теперь хранится в московском Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.



В 1870 году особняк перешел в руки графа Платона Зубова — внучатого племянника и тезки знаменитого фаворита императрицы Екатерины II. Тогда же здание приобрело нынешний облик.

Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Хотя в XX веке отделка многих помещений была уничтожена, внутри частично сохранились исторические артефакты. Сейчас особняк занимает Российский институт истории искусств, но иногда здесь проводят экскурсии.

