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    Экс-зенитовец Радимов назвал «чушпаном» игрока «Спартака»

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев по манере поведения на поле больше всего напоминает «чушпана» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Такое мнение в шутку выразил экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов.

    «Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — сказал Радимов в интервью RT.

    А экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов считает, что «чушпан» — Руслан Нигматуллин, его бывший партнер по национальной команде. «Говоря на языке этого сериала, он признался, что сам был в компании чушпанов», — сказал Пименов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что книгу «Слово пацана» переиздадут с дополнениями: там пояснят «за» «чушпана» и «асфальтовые войны». Что о сериале «Слово пацана» говорят те, кто вырос в казанских группировках, читайте в материале «Фонтанки».

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