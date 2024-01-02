Экс-зенитовец Радимов назвал «чушпаном» игрока «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев по манере поведения на поле больше всего напоминает «чушпана» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Такое мнение в шутку выразил экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов.



«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — сказал Радимов в интервью RT.



А экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов считает, что «чушпан» — Руслан Нигматуллин, его бывший партнер по национальной команде. «Говоря на языке этого сериала, он признался, что сам был в компании чушпанов», — сказал Пименов.

