Отметили с огоньком. Только за первые сутки наступившего 2024-го при петербургских пожарах пострадали шесть человек

Только за первые сутки наступившего 2024 года в Петербурге при пожарах получили ожоги и другие неприятности со здоровьем шесть человек. Об этом 2 января сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Утром 1 января в доме 2 в Лыжном переулке загорелась двухкомнатная квартира. Пострадали 29-летний мужчина и 20-летняя женщина. А днем горело в доме 4 по улице Примакова, от огня и дыма досталось троим. В ночь на 2 января в однушке на Яхтенной улице, 4, корп. 3, незначительно обгорела обстановка, но при этом пострадала 22-летняя женщина.

