Отметили с огоньком. Только за первые сутки наступившего 2024-го при петербургских пожарах пострадали шесть человек

Только за первые сутки наступившего 2024 года в Петербурге при пожарах получили ожоги и другие неприятности со здоровьем шесть человек. Об этом 2 января сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Утром 1 января в доме 2 в Лыжном переулке загорелась двухкомнатная квартира. Пострадали
Спасатели отмечают, что новогодние каникулы только начались, и призывают не пренебрегать в быту элементарными правилами пожарной безопасности. Как минимум — не использовать в доме фейерверки и другую пиротехнику. А перечень специальных площадок для безопасного запуска пиротехники в городе можно найти на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.