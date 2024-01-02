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    Отметили с огоньком. Только за первые сутки наступившего 2024-го при петербургских пожарах пострадали шесть человек

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    Только за первые сутки наступившего 2024 года в Петербурге при пожарах получили ожоги и другие неприятности со здоровьем шесть человек. Об этом 2 января сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

    Утром 1 января в доме 2 в Лыжном переулке загорелась двухкомнатная квартира. Пострадали 29-летний мужчина и 20-летняя женщина. А днем горело в доме 4 по улице Примакова, от огня и дыма досталось троим. В ночь на 2 января в однушке на Яхтенной улице, 4, корп. 3, незначительно обгорела обстановка, но при этом пострадала 22-летняя женщина.

    Спасатели отмечают, что новогодние каникулы только начались, и призывают не пренебрегать в быту элементарными правилами пожарной безопасности. Как минимум — не использовать в доме фейерверки и другую пиротехнику. А перечень специальных площадок для безопасного запуска пиротехники в городе можно найти на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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