Похороненный в Петербурге генерал стал Героем России. Историю его гибели в СВО рассказал Жога

Генерал-майор Владимир Фролов, погибший в ходе военной операции на Украине в марте 2022 года, посмертно награжден званием Героя России. Об этом 1 января сообщил в своем телеграм-канале председатель народного совета ДНР Артем Жога. Соответствующий указ, по его словам, 25 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.



Раскрыл Жога и историю гибели офицера, которая стала известна «по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе».

«Фролов был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года… Ситуация была непростой, этот завод — мощный укрепрайон. Владимир Петрович всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами.