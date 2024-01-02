Похороненный в Петербурге генерал стал Героем России. Историю его гибели в СВО рассказал Жога

Генерал-майор Владимир Фролов, погибший в ходе военной операции на Украине в марте 2022 года, посмертно награжден званием Героя России. Об этом 1 января сообщил в своем телеграм-канале председатель народного совета ДНР Артем Жога. Соответствующий указ, по его словам, 25 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.
Раскрыл Жога и историю гибели офицера, которая стала известна «по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе».
«Фролов был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года… Ситуация была непростой, этот завод — мощный укрепрайон. Владимир Петрович всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами.
Враг знал, кто перед ним. Генерал-майор — ценный пленный, может много рассказать и много стоить при обмене. Его хотели взять живым, но он просто не дался. Задействовал всё оружие, что у него было. В бою получил множественные ранения, в конце концов, его снял снайпер. Пленный противник говорил про Фролова с уважением: "Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца"», — пишет Жога.
Военные Украины, добавил герой ДНР, показали место захоронения генерала, когда российская армия взяла территорию завода под контроль.
С заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым в Петербурге простились 16 апреля 2022 года. Об этом писала тогда «Фонтанка». Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Подробности гибели офицера тогда не приводились, однако Беглов сказал, что генерал «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.