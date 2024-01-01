Суды Петербурга начали рассматривать новогодние мигрантские протоколы

Петербургские районные суды приступили к рассмотрению протоколов об административных правонарушениях, составленных на иностранных граждан. Мигрантов, напомним, задерживали в центре города в ночь на 1 января. В отделы доставили почти три тысячи человек.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в первый день года суды рассмотрели 31 протокол. 27 человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (5 000 или 7 000 рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы РФ. Двое отделались только штрафом.
В отношении двух человек производство было прекращено за отсутствием состава правонарушения. Один из мигрантов клялся перед судом, что является студентом и что в учебном учреждении ему якобы сказали выехать из РФ и вернуться вновь. Ботиржон (так зовут нарушителя) въехал в Россию 21 декабря. Суд объявил перерыв, чтобы фигурант нашел доказательства. В итоге через час молодой человек принес студенческий билет. Однако документ был действителен до конца августа 2021 года. Оказалось, что Ботиржона отчислили в 2020 году.