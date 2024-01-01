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    Почти 2 тысячи литров алкоголя изъяла петербургская полиция в ходе новогоднего рейда

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    Всю новогоднюю ночь полиция Петербурга обеспечивала порядок на улицах города. 1 января «Фонтанка» рассказала, что из центра в отделы было доставлено около трех тысяч мигрантов, но это еще не все. В праздник силовики также проверяли алкоголь.

    В ходе рейда, по данным «Фонтанки», проблемы с законом обнаружились у 16 точек. В итоге было возбуждено 24 административных дела, а количество изъятого алкоголя, торговля которым велась незаконно, приблизилось к двум тысячам литров.

    Если вы всю ночь просидели дома, то посмотрите наш фоторепортаж прямиком из центра города.

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