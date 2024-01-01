Как Петербург отметил новогоднюю ночь. Посмотрите фоторепортаж

Грохот петард и фейерверков, песни под гитару и танцы под музыку из колонок — так в центре Петербурга горожане и туристы встречали 2024 год.
Праздничные мероприятия были отменены буквально за считаные часы до начала, но ограничения остались в силе: движение по Невскому проспекту было перекрыто, начиная от Садовой в сторону Адмиралтейства и до Исаакиевского собора.
Гуляющих проверяли в несколько этапов: сначала у Гостиного двора без рамок, потом с рамками, потом на дальних подходах к Дворцовой и, наконец, перед самой Дворцовой. Впрочем, проверяли вполне лояльно: так, несмотря на запрет проноса стекла, подарок с банкой варенья корреспонденту «Фонтанки» оставить разрешили безо всяких уговоров.
Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
На всем этом пути публика развлекала себя сама: напротив Гостиного двора — пели под гитару «Кино», напротив арки Главного штаба (этот участок Большой Морской улицы был закрыт) — плясали под классическое «Три белых коня» и хит «Жить в кайф» Макса Коржа из принесенного динамика.
Сцены, которым было не суждено принять артистов, печально светились яркими огнями — демонстрируя заставки или логотип Комитета по культуре. Несмотря на отсутствие концерта, горожане шли через очередные рамки на Дворцовую: даже после полуночи, когда там на фасаде Главного штаба показывали новогоднее обращение президента.
Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Ночь в сердце города проходила, по ощущениям, спокойнее обычного — без драк, лежащих без чувств людей и гор мусора, присущих массовым новогодним гуляньям.