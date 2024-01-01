Как Петербург отметил новогоднюю ночь. Посмотрите фоторепортаж

Грохот петард и фейерверков, песни под гитару и танцы под музыку из колонок — так в центре Петербурга горожане и туристы встречали 2024 год.



Праздничные мероприятия были отменены буквально за считаные часы до начала, но ограничения остались в силе: движение по Невскому проспекту было перекрыто, начиная от Садовой в сторону Адмиралтейства и до Исаакиевского собора.

