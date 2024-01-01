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    Боевые действия

    В новогоднюю ночь обстреляли Донецк. Есть погибшие и пострадавшие

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    Украинские силы в новогоднюю ночь обстреляли Донецк из систем РСЗО. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Обстрелу подверглись центр города, Калининский и Буденновский районы.

    По предварительной информации, известно о 13 раненых и 4 погибших.

    ВСУ 30 декабря нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

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