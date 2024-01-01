ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в понедельник, 1 января, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. Пострадавших нет.



«В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам», — говорится в сообщении Гладкова.



Также один снаряд попал на территорию школы — взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания. «Подомовой обход продолжается», — добавил губернатор Белгородской области.