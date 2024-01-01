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    ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

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    Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в понедельник, 1 января, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

    В одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. Пострадавших нет.

    «В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам», — говорится в сообщении Гладкова.

    Также один снаряд попал на территорию школы — взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания. «Подомовой обход продолжается», — добавил губернатор Белгородской области.

    ВСУ 30 декабря нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    В результате удара погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

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