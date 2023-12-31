На «Северной верфи» опровергли отмену выплаты годовой премии сотрудникам, которые болели или учились

Часть работников петербургского завода «Северная верфь» (входит в группу ОСК) не получат премию в этом году, но не годовую, а специальную. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия 31 декабря.



Накануне «Фонтанка» рассказала, что по приказу генерального директора от 27 декабря премия в размере 0,8 от среднемесячного заработка не будет выплачена тем, кто отсутствовал на рабочем месте более 29 календарных дней (не считая очередного оплачиваемого отпуска). В пресс-службе утверждают, что такой приказ действительно был выпущен, но касается он не годовой премии (ее рассчитают в первом квартале), а премии за сдачу фрегата «Адмирал Головко», который построили на заводе. Причину такого решения в пресс-службе не объяснили. Также там не смогли уточнить, какого количества людей касается это решение.