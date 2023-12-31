    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, с-з

    759мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    На «Северной верфи» опровергли отмену выплаты годовой премии сотрудникам, которые болели или учились

    642
    9 комментариев

    Часть работников петербургского завода «Северная верфь» (входит в группу ОСК) не получат премию в этом году, но не годовую, а специальную. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия 31 декабря.

    Накануне «Фонтанка» рассказала, что по приказу генерального директора от 27 декабря премия в размере 0,8 от среднемесячного заработка не будет выплачена тем, кто отсутствовал на рабочем месте более 29 календарных дней (не считая очередного оплачиваемого отпуска). В пресс-службе утверждают, что такой приказ действительно был выпущен, но касается он не годовой премии (ее рассчитают в первом квартале), а премии за сдачу фрегата «Адмирал Головко», который построили на заводе. Причину такого решения в пресс-службе не объяснили. Также там не смогли уточнить, какого количества людей касается это решение.

    Ранее «Фонтанка» писала со слов работников предприятия, что без доплаты могут остаться 70% всех сотрудников «Северной верфи». Для многих выплата была «палочкой-выручалочкой. Особенно для тех, у кого совсем трещит бюджет», говорили работники в соцсетях. Рабочие одного из цехов написали коллективное обращение к директору «Северной верфи» Игорю Орлову, в котором просят пересмотреть приказ и выплатить им премию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close