Офицер Следственного комитета погиб при обстреле Белгорода. Он был в командировке

При обстреле Белгорода погиб офицер Следственного комитета, следователь военного следственного отдела Михаил Конопицин. Как сообщает телеграм-канал СК, он погиб при исполнении служебного долга 30 декабря.
Конопицин был прикомандирован к военному следственному отделу по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений 19 ноября 2023 года. В структуру военных следственных органов СК перешел в мае этого года. До этого он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января офицеру должно было исполниться 28 лет. Известно, что вуз он заканчивал в Москве.
В СК сообщают, что возбуждили уголовное дело по факту гибели своего коллеги. «Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
В результате удара по Белгороду погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.