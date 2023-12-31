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    Офицер Следственного комитета погиб при обстреле Белгорода. Он был в командировке

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    28 комментариев

    При обстреле Белгорода погиб офицер Следственного комитета, следователь военного следственного отдела Михаил Конопицин. Как сообщает телеграм-канал СК, он погиб при исполнении служебного долга 30 декабря.

    Конопицин был прикомандирован к военному следственному отделу по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений 19 ноября 2023 года. В структуру военных следственных органов СК перешел в мае этого года. До этого он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января офицеру должно было исполниться 28 лет. Известно, что вуз он заканчивал в Москве.

    В СК сообщают, что возбуждили уголовное дело по факту гибели своего коллеги. «Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

    В результате удара по Белгороду погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

    Удар по Белгороду произошел в четвертом часу дня 30 декабря. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

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    Комментарии 28

    Гость31 Дек 2023 в 13:03
    Земля стекловатой!
    +1−0
    Гость31 Дек 2023 в 13:00
    Молодец!
    +1−0
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