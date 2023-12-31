Ученые из Волгограда предупредили об опасности салатов-убийц на новогоднем столе

Неправильное приготовление или хранение блюд может превратить их в убийц Фото: Ирина Шарова Поделиться Поделиться





Самые популярные блюда новогоднего стола могут стать последним, что вы съедите на этом свете. Об этом предупреждают знаменитые ученые-медики из Волгограда. По словам экспертов, в черном списке оказались даже излюбленные оливье и селедка под шубой, от условий приготовления и хранения которых зависит жизнь возжелавшего салатик-убийцу человека.

12 часов — и он переступит «красную линию» Как утверждает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко, большую роль играет процесс приготовления блюд.

— Всё зависит от того, какими руками готовится, на какой доске готовится, как обрабатывается, сколько раз моются те или иные овощи, те или иные продукты, которые используются. Очень многое зависит от тех продуктов, которые будут в этом салате. Особенно это касается продуктов, имеющих мясную или майонезную основу. Важно, как долго всё это хранилось. Если всё готовится чистыми руками, на чистой доске, меняется нож после одного продукта на другой, то проблем не будет. То есть приготовили — поставили в холодильник. Будет ли это винегрет, селедка под шубой, оливье или салат с крабовыми палочками, без разницы что — главное прикрыть хоть чем-нибудь, лучше создать вакуум. Если это чистый домашний холодильник, всё убрано, то 12 часов — это «красная линия», после которой мы не рекомендуем для употребления продукты. Но, как правило, обычно никаких проблем нет. Всё съедобно.

Достаточно только один раз облизать

Шикарный с виду салат. Но на него кто-то уже успел чихнуть Фото: Константин Завриков Поделиться Поделиться





Однако если в салате оказались грязная вилка или ложка или кто-то сначала облизал столовые приборы, а затем положил в общую салатницу, вероятность пищевого отравления через 12 часов в холодильнике и уж тем более без него резко повышается.



— Это будет явление гастрита, гастроэнтерита, то есть человека будет тошнить, будет рвота. Организм будет защищаться, освобождаться от некачественного продукта. Если он спустится ниже и будет сконцентрирован в кишечнике, то будет диарея, будет понос. За время, пока стоит этот салат, там размножаются микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы выделяют токсины при размножении. А человек получает отравление именно этими токсинами. Обычно это происходит из-за того, что блюдо не убрали в холодильник. В холодильнике же все процессы жизнедеятельности замедляются, в том числе и размножение микроорганизмов.

Из туалета приносят кишечную палочку Для этих микроорганизмов крем, масло, мясо — весьма благоприятная среда для размножения, особенно не в холодильнике, а на столе. Излюбленное дело многих россиян — опохмелиться утром 1 января и закусить салатиком. По словам профессора, алкоголь от отравления не спасет, а все рассказы о том, что спирт якобы убивает микробы, — миф.

— Я думаю, что если доза токсичного продукта была велика, то никакой алкоголь крепкий не поможет. Помогут «Смекта», «Энтеросгель», помогут энтеросорбенты, «Полисорб» или самый простой активированный уголь, который абсорбирует в себя токсины и облегчит состояние. Отравление будет сопровождаться высокой температурой, тошнотой, головной болью, болью в мышцах, интоксикацией. Это могут быть и стафилококки, это может быть кишечная палочка. Вот, например, кто-то зашел в туалет, да — вот тебе кишечная палочка на руках обязательно. То есть человек ее может принести на новогодний стол. Кроме всего прочего, вполне возможна передача изо рта в рот, а в полости рта микробов немыслимое количество. Кто-то может чихнуть. Всего этого достаточно и в воздухе. А еще, например, когда готовится салат и одновременно готовится курица, с мяса, рыбы может что-то попасть на другие продукты, которые не подвергаются термической обработке. Вот возможность заболеть. После курицы должна быть чистая обработка. Почему? Потому что там сальмонелла часто бывает.

Алкоголь не спасет ни взрослых, ни детей При этом Михаил Стаценко не исключает, что новогодний стол может закончиться смертью. Особенно у людей из групп риска — детей и пожилых.



— У нас пищевых отравлений бывает огромное количество. Особенно это опасно для детей и стариков. Почему? Потому что отравление — это всегда интоксикация, это всегда обезвоживание, — говорит профессор Стаценко. — То есть это рвота, это потеря жидкости. Понос, диарея — это потеря жидкости. Особенно к этому чувствительны дети до пяти лет. Плюс повышается температура, а с ней человек также теряет жидкость. Не стоит ничего ждать, нужно давать сорбент, бороться с обезвоживанием и не забывать о вызове скорой помощи в особо тяжелых случаях. Инфекционные больницы у нас тоже есть. Если вы приняли много такой пищи, поздно обратились, у вас ослаблен организм, в особенности у маленьких детей при серьезных последствиях не исключены и летальные исходы. Ребенку 1 января лучше что-то свежее дать, если есть хоть какие-то сомнения в качестве продуктов с новогоднего стола. Их лучше утилизировать. И никакой крепкий или некрепкий алкоголь ни вас, ни тем более детей не спасет.