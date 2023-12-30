В Янино КАМАЗ сбил двоих на пешеходном переходе

Мужчина и женщина пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленинградской области 30 декабря.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома 27 по Шоссейной улице посёлка Янино-1 около семи часов вечера. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, их сбил КАМАЗ. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых травм.
«Оба пострадавших госпитализированы. Один получил травмы легкой степени тяжести, второй — средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.