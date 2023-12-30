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    В Янино КАМАЗ сбил двоих на пешеходном переходе

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    Мужчина и женщина пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленинградской области 30 декабря.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома 27 по Шоссейной улице посёлка Янино-1 около семи часов вечера. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, их сбил КАМАЗ. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых травм.

    t.me/Megapolisonline

    «Оба пострадавших госпитализированы. Один получил травмы легкой степени тяжести, второй — средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

    Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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