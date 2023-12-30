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    Пострадавшего при строительстве метро в Петербурге увезли в больницу в тяжёлом состоянии

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    Прораба увезли в больницу после падения в котлован при строительстве станции метро «Горный институт» в Петербурге 30 декабря.

    По данным «Фонтанки», пострадавшего на Васильевском острове рабочего спасают в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

    В «Метрострое Северной столицы» рассказали, что работник получил травмы на площадке, где идут работы по строительству вестибюля. Экстренные службы к будущей станции вызвали за полчаса до полудня. После случившегося на месте работала следственно-оперативная группа.

    Станцию метро «Горный институт» планируют сдать в 2024 году. В начале прошлой недели там шли работы по монтажу эскалаторов.

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