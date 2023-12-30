Рабочий пострадал при строительстве станции метро «Горный институт» в Петербурге

Молодого мужчину с травмами увезли в больницу со строящейся станции метро «Горный институт» на Васильевском острове в Петербурге 30 декабря. По предварительным данным, он упал в котлован.



В «Метрострое Северной столицы» «Фонтанке» сообщили, что пострадал рабочий. Он получил травмы на площадке, где идут работы по строительству вестибюля. Мужчину увезли на МРТ, его состояние уточняется.



Станцию «Горный институт» собираются сдать в следующем году и оформить с отсылкой Доменико Трезини. «Фонтанка» показывала предполагаемый вид вестибюля. Это будет одна из самых глубоких станций города. На прошлой неделе там начали монтировать эскалаторы.

