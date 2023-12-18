На станции «Горный институт» монтируют эскалаторы. Посмотрите на обещанного Трезини

На строящейся станции метро «Горный институт» начали монтировать эскалаторы. Ее собираются сдать в 2024 году и оформить с отсылкой к Трезини. Как сообщает Смольный 18 декабря, «Метрострой Северной столицы» уже установил опоры и другие конструкции для размещения эскалаторов. Сами их составляющие тоже частично спустили в тоннель.

Ранее «Фонтанка» уже показывала предполагаемый вид новой станции. На перегоне между ней и «Спасской» строят также «Театральную», но она пока будет работать без выхода на поверхность.



Участок Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт» будет сдан в 2024 году. Вместе с ним предполагается открыть и участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская», однако там ситуация со сроками гораздо напряженнее. Настолько, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МССС Владимира Шмидта и экс-председателя КРТИ Андрея Левакина, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, стремясь ускорить работы, они санкционировали сооружение стройплощадки на «Путиловской» до получения одобрения Главгосэкспертизы. В результате площадку пришлось разбирать, бросовыми оказались работы на 60 млн рублей.



Смольный уточняет, что до 2032 года в Петербурге построят 20 новых станций метро и реконструируют 12 действующих. В проекте генплана, который прошел второе чтение, указано всего 120 станций и вестибюлей.