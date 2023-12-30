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    Бойца ММА от тюрьмы спасла Конституция. «Фонтанка» узнала, почему за Думскую не судили хулиганившего в Буграх

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    Арестованный за хулиганское нападение на шлагбаум и прохожих с ребёнком в Буграх мог получить срок после беспорядочной стрельбы в центре Петербурга, но его дебошу повезло совпасть с юбилеем Конституции.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, уголовное дело, по которому в 2013 году задерживали Рустама Абдурапова в Петербурге, осталось без приговора. После стрельбы на Думской он четыре месяца провёл в следственном изоляторе и вышел по амнистии.

    Её в декабре того же года объявили по случаю 20-летия Конституции. Из-под действия амнистии вывели террористов, педофилов и наркоманов, но на обвиняемых по тяжкой второй части статьи 213 УК, которую предъявили Абдурапову, она распространялась.

    «Фонтанка» рассказывала, что на Думской по барам и автомобилям палила компания, которую завернули на фейсконтроле. В драке тогда получили травмы двое, были повреждены три машины. Абдурапов был известен как чемпион Санкт-Петербурга по самбо, в боях участвовал и после. Задержанные вместе с ним были не менее титулованными.

    Фигурантов, которые могли получить до 7 лет лишения свободы, отпустили в феврале 2014 года. Возражений с их стороны, несмотря на то что амнистия — нереабилитирующее обстоятельство, не было.

    27 декабря об Абдурапове снова заговорили в новостях после того, как в Сети было опубликовано видео с мужчиной из Бугров, который под крик: «Я хозяин здесь!» — ломал шлагбаум и грозил кулаками прохожим. У одного из них на руках был ребёнок.

    После инцидента глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дважды требовал от подчинённых доклады. Самого фигуранта на месяц отправили под стражу.

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    АмнистияХулиганство
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