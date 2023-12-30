Бойца ММА от тюрьмы спасла Конституция. «Фонтанка» узнала, почему за Думскую не судили хулиганившего в Буграх

Арестованный за хулиганское нападение на шлагбаум и прохожих с ребёнком в Буграх мог получить срок после беспорядочной стрельбы в центре Петербурга, но его дебошу повезло совпасть с юбилеем Конституции.



Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, уголовное дело, по которому в 2013 году задерживали Рустама Абдурапова в Петербурге, осталось без приговора. После стрельбы на Думской он четыре месяца провёл в следственном изоляторе и вышел по амнистии.



Её в декабре того же года объявили по случаю 20-летия Конституции. Из-под действия амнистии вывели террористов, педофилов и наркоманов, но на обвиняемых по тяжкой второй части статьи 213 УК, которую предъявили Абдурапову, она распространялась.

