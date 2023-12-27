«Я хозяин здесь». В Петербурге мужчина крушил и бил прохожего с ребёнком на руках

Петербургская полиция ищет мужчину, почувствовавшего себя хозяином парковки. Свои права он демонстрировал, не жалея ни городскую среду, ни прохожих.
Видеозапись скандала 27 декабря разлетелась по телеграм-каналам и привлекла внимание правоохранителей. В своих соцсетях её опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Санкт-Петербурге мои коллеги выясняют причины и обстоятельства конфликта на территории одного из жилых комплексов», — сообщила она.
На кадрах агрессивный бородач выламывает шлагбаум и бросается на прохожих. Достаётся и снимавшему видео мужчине, на руках у которого был ребёнок. «Я хозяин здесь», — заявляет нападавший. В соцсетях рассказывают, что сцена разыгралась после замечания, которое имели неосторожность сделать прохожие.