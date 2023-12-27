«Я хозяин здесь». В Петербурге мужчина крушил и бил прохожего с ребёнком на руках

Петербургская полиция ищет мужчину, почувствовавшего себя хозяином парковки. Свои права он демонстрировал, не жалея ни городскую среду, ни прохожих.



Видеозапись скандала 27 декабря разлетелась по телеграм-каналам и привлекла внимание правоохранителей. В своих соцсетях её опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.