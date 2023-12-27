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    «Я хозяин здесь». В Петербурге мужчина крушил и бил прохожего с ребёнком на руках

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    Петербургская полиция ищет мужчину, почувствовавшего себя хозяином парковки. Свои права он демонстрировал, не жалея ни городскую среду, ни прохожих.

    Видеозапись скандала 27 декабря разлетелась по телеграм-каналам и привлекла внимание правоохранителей. В своих соцсетях её опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Ирина Волк

    «В Санкт-Петербурге мои коллеги выясняют причины и обстоятельства конфликта на территории одного из жилых комплексов», — сообщила она.

    На кадрах агрессивный бородач выламывает шлагбаум и бросается на прохожих. Достаётся и снимавшему видео мужчине, на руках у которого был ребёнок. «Я хозяин здесь», — заявляет нападавший. В соцсетях рассказывают, что сцена разыгралась после замечания, которое имели неосторожность сделать прохожие.

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